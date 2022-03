Nummer 3 Sainz kijkt uit naar de race: "Wordt zeer interessant"

De Ferrari's waren de gedoodverfde favoriet voor de pole position in Saoedi-Arabië. Charles Leclerc heerste vrijwel het gehele weekend en zijn teamgenoot Carlos Sainz zag er zeker niet slecht uit. Maar men had eventjes te weinig rekening gehouden met de snelheid van de Red Bulls en dan vooral Sergio Perez.

De Mexicaan verbaasde vriend en vijand met zijn eerste pole position in zijn loopbaan. Men had wel rekening gehouden met Max Verstappen maar de regerend wereldkampioen kwam tekort. De verbazing was af te lezen van de gezichten van de Ferrari-coureurs toen ze doorkregen dat de pole position naar de Mexicaan was gegaan.

Grip

Nummer drie van de dag was Carlos Sainz. De Spanjaard was helemaal in de war maar feliciteerde zijn Mexicaanse rivaal hartelijk. Na afloop verscheen Sainz voor de microfoon van interviewer van dienst Johnny Herbert: "Het rondje voor de derde plaats was eigenlijk best wel goed. Ik reed op gebruikte banden omdat die mij een beter gevoel geven. Ze waren echter lastig om mee om te gaan. Tijdens mijn laatste ronde had ik achter eigenlijk geen grip. Voor gebruikte banden waren ze zeker niet slecht."

Interessant

Sainz kijkt in elk geval uit naar de dag van morgen. De Spaanse Ferrari-coureur zal moeten inhalen voor de winst maar hij heeft er in ieder geval zin in. "Het wordt morgen zeer interessant. Alle vier de auto's zitten echt dicht bij elkaar. Dus we gaan aan de slag met banden en de strategieën. Het wordt vermoedelijk wel een heel interessante race."