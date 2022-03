Verstappen hoopt morgen op goede balans: "Vandaag totaal geen grip"

Een teleurstellend resultaat in de kwalificatie voor Max Verstappen. De vierde plaats was het maximale wat de Nederlander uit zijn Red Bull wist te persen, terwijl teamgenoot Sergio Perez de pole position wist te pakken. Tussen de Red Bull-coureurs staan de Ferrari's van Leclerc en Sainz.

Verstappen was tijdens de eerste en tweede delen van de kwalificatie wel snel, maar tijdens de derde sessie lukte het hem niet om een snel rondje te rijden. Tegenover Viaplay zegt hij: "Ik had dit persoonlijk niet verwacht. Ik weet niet waarom maar de eerste run in Q3 was echt een drama, ik had 0,0 grip en de tweede run was ook niet goed genoeg."

"Ik had wel een referentietijd van Q1 maar in bepaalde bochten kon ik daar niet eens aankomen. Heel raar, ik denk wel dat we een aantal dingen moeten gaan analyseren waarom dat dat is. We moeten ook kijken hoe ik mijn banden opwarm ten opzichte van de andere coureurs, maar het was niet echt heel goed."

"Ik had gewoon totaal geen grip, ook niet in de snelle bochten 16 en 22. Er zat gewoon totaal geen balans in en ook een beetje onderstuur in die bochten en dat is wat je niet wilt in de kwalificatie. Ik hoop dat we morgen een goede balans hebben en dat we de kwalificatie snel kunnen vergeten."