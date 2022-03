Polesitter Perez jubelt: "Dat heeft maar een paar races geduurd!"

Het was duidelijk dat het close ging worden in de kwalificatie in Jeddah. De Ferrari's en de Red Bulls zagen er allebei zeer snel uit en waren een klasse apart. Maar niemand had deze uitslag verwacht, Sergio Perez leek op weg naar een top vier notering maar het werd pole position.

Perez deed al de gehele kwalificatie mee om de snelle tijden. De Mexicaan kon teamgenoot, en kopman, Max Verstappen aardig bijhouden en ook de Ferrari's van Charles Lecerc en Carlos Sainz waren niet absurd sneller. Leclerc leek af te stevenen op een pole position maar uiteindelijk was het toch Perez.

De ervaren Mexicaan debuteert daarmee op de hoogste startplaats. Na afloop van de sessie was hij vol vreugde voor de microfoon van interviewer van dienst Johnny Herbert: "Het heeft maar een paar races geduurd. Maar wat een rondje man! Ik kan duizenden rondjes rijden maar nooit meer zo'n rondje. We focusten ons vooral op de race vandaag omdat de Ferrari's er echt sneller uitzagen in de kwalificatie. Maar we hebben hem dan toch, die pole position."