In beeld: Mick Schumacher met brancard afgevoerd naar medisch centrum

Mick Schumacher is afgevoerd met een brancard naar het medisch centrum van het circuit na een mega klapper. Hij was aanspreekbaar, zo bevestigde het team.

Canal+ sprak met de arts en hij geeft aan dat Mick Schumacher "in goede staat is" dat hij "praat en staat". Hij gaat "ter controle naar het ziekenhuis en zal morgen aanwezig zijn". Meer foto's in het fotoalbum.