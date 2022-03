Mick Schumacher is hard gecrasht tijdens de tweede sessie van de kwalificatie. De Duitser vloog op de kerbstone en verloor de controle over het stuur. Vervolgens crashte hij mega hard in de muur.

De coureur met nummer 47 lijkt oke, want er is een gesprek tussen hem en zijn engineer. De klap was mega hard, het team gaf de volgende verklaring: "We hebben gehoord dat Mick bij bewustzijn is, uit de auto is en momenteel op weg is naar het medisch centrum."

Het was niet de eerste crash van de kwalificatie, Latifi crashte in de eerste sessie al.