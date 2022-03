Nicholas Latifi is zojuist in de muur gecrasht tijdens de eerste sessie van de kwalificatie. Williams was bezig om de tweede sessie te halen, om zo tijdens de race makkelijker voor de punten te kunnen vechten.

Helaas crashte de Williams in de muur. Latifi verloor de macht over het stuur net voor het ingaan van de bocht. Het lijkt goed te gaan met Latifi, hij is wel naar het medisch centrum voor een onderzoek.