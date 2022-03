F1-directie wil Vettel het zwijgen opleggen: "Ze zetten mij onder druk dingen niet te zeggen"

Terwijl de nabije raketaanvallen de Formule 1 in weer een nieuwe crisis brachten, was er één coureur in de paddock die zijn televisie-interviews niet hoefde te annuleren. Sebastian Vettel, die rijdt voor het door Aramco gesponsorde Aston Martin, kwam dit weekend niet in actie in Saoedi-Arabië, omdat hij naar verluidt geen negatieve covid-test heeft kunnen of willen overleggen.

Een paar dagen geleden gaf hij een interview aan de Duitse omroep ARD en persbureau DPA over de moeilijkheden die hij geeft aan de F1-autoriteiten vanwege zijn nieuwe uitgesproken mening over politieke kwesties.

Vettel was zoals we hem de laatste jaren vaker kennen erg (zelf)kritisch: "Hoe onafhankelijk kun je zijn als je op de loonlijst staat? Je kunt zeggen 'boycot, we gaan daar niet eens heen'. Aan de andere kant kun je daarheen gaan en onze westerse waarden vertegenwoordigen, onze vrijheid tonen en ervoor opkomen. De vraag is hoe moedig kun je zijn als je een betaalde gast bent?"

"Het is niet zo dat de Formule 1 kiest waar ze naartoe gaan op de kaart. Het is meer dat landen richting de Formule 1 komen en het maakt deel uit van het bedrijfsmodel dat locaties er veel geld in steken. Durf je je daartegen uit te spreken als je daar bent? Aan de andere kant zijn er bepaalde waarden waar we voor moeten staan ​​omdat die zwaarder wegen dan de financiële belangen", aldus de 34-jarige.

"Het gaat niet alleen om Saoedi-Arabië en Bahrein, en de Olympische Spelen waren in China. De vraag is hoeveel landen er op de kalender staan. Maar eigenlijk zou het een simpele vraag moeten zijn. Het draait allemaal om rolmodellen, zeker voor jongeren. Aan de ene kant is het entertainment, aan de andere kant heb je ook verantwoordelijkheid en moet je ervoor zorgen dat je met de juiste waarden aan de slag gaat."

Onder druk zetten

De Duitser geeft toe dat zijn nieuwe openhartigheid hem tot een van de minst populaire coureurs maakt bij de F1-directie: "Sommige mensen raken een beetje in paniek als deze onderwerpen ter sprake komen. Er zijn mensen die echt invloed willen uitoefenen op wat ik erover zeg. Ik ben niet bepaald de populairste coureur in de ogen van de Formule 1-organisatie. Maar niemand kan me vertellen wat ik wel of niet moet zeggen, ook al vinden mensen het niet leuk wat ik zeg."

Bijval Lewis Hamilton

Zelfs vóór de raketinslagen van vrijdag was de aanwezigheid van de F1 in Saoedi-Arabië al zeer controversieel, waarbij Lewis Hamilton ook uitgesproken was over zaken als doodvonnissen voor tieners en massale openbare executies. De Brit protesteert wel vaker tegen situaties die hem aan het hart gaan, al is ook hij dit weekend aanwezig in Saoedi-Arabië om te racen.