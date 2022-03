Coureurs spreken zich uit in GPDA-statement

Gisteren gebeurde er iets bijzonders in de Formule 1-bubbel. Na de aanslag eerder op de dag in Jeddah lieten Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten dat de race gewoon door kon gaan. De coureurs leken er anders over te denken en overlegden urenlang over de situatie.

Diep in de Saoedische nacht kwamen de coureurs naar buiten en vanochtend werd duidelijk dat de race gewoon doorgaat. De coureurs bleven geruime tijd stil maar deze ochtend kwam coureursbond GPDA toch met een statement naar buiten. Oud-coureur en GPDA-kopstuk Alexander Wurz deelde op de sociale media een statement namens de coureurs. Opvallend genoeg zijn zowel Wurz als ander kopstuk Sebastian Vettel niet aanwezig in Jeddah.

In het statement laten de coureurs weten dat de dag van gisteren nogal moeilijk en stressvol was voor iedereen. Men geeft aan dat de grote zwarte rookwolken voor twijfels zorgden. De coureurs konden zich moeilijk focussen en men begon zich zorgen te maken. De coureurs hebben zich laten inlichten door de autoriteiten en geven aan gewoon te willen racen.