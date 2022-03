F1-coureurs onder druk gezet om in Saoedi-Arabië te racen

Gisteravond hadden de Formule 1-coureurs een ruim vier uur durende meeting met de FIA en FOM over de dreigende situatie in Saoedi-Arabië. Meerdere coureurs voelden zich niet veilig en wilden de Grand Prix boycotten en het land verlaten.

Dat dreigement werd naar verluidt snel van tafel geveegd nadat hen duidelijk werd gemaakt wat de 'mogelijke gevolgen' zouden zijn als ze niet in actie wilden komen. De BBC meldt dat er door de instanties duidelijk is verteld aan de coureurs dat degene die in opstand komen 'problemen kunnen krijgen om het land te verlaten'.

Waarom een boycot?

Op vrijdag, toen de Formule 1-coureurs hun rondjes reden tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, was er een raketaanval op een oliedepot ongeveer 10 kilometer van het circuit. Dit resulteerde in uitstel van de tweede training, maar die ging uiteindelijk toch door.

De coureurs hadden een meeting met F1-baas Stefano Domenicali om hun zorgen te uiten over het voortzetten van het Grand Prix-weekend, waarbij ook F1-directeur Ross Brawn aanwezig was.

Domenicali onthulde dat hij verzekerd was van de veiligheid van de Formule 1 door Saoedische functionarissen. Bovendien zou de gehele koninklijke familie ook in Jeddah zijn en daarom was de beveiliging extra opgeschroefd in het gebied.

Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van F1's bestuursorgaan de FIA, voegde toe: "De aanslagen richten zich op de infrastructuur, niet op de burgers, en natuurlijk niet op het circuit. We hebben de feiten gecontroleerd en we hebben de verzekering van het hoogste niveau dat dit een veilige plek is. Laten we blijven racen."

Ralf Schumacher is vertrokken

Sky-analist Ralf Schumacher is echter direct naar huis vertrokken en roept op aan de teams om dat ook te doen. Hij begrijpt niet waarom mensen nog in Jeddah willen blijven.