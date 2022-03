Ralf Schumacher verlaat Jeddah: "Dit is niet meer normaal"

De raketaanval vlakbij Jeddah in Saoedi-Arabië heeft geen verdere gevolgen voor de Grand Prix die in de oliestaat plaatsvindt en autoriteiten garanderen de veiligheid. Toch besluit F1-analist en voormalig F1-coureur Ralf Schumacher op zijn eigen houtje het land te verlaten na de dreigingen rondom de hoofdstad.

''Het is toch niet normaal en leuk meer?", zei de Duitser tegen internationale media. "We hebben de pandemie, we hebben de oorlog in Europa en nu hebben we een raketaanval op 20 kilometer afstand."

Schumacher, die voor Sky Germany wedstrijden analyseert, snapt niks van het besluit door de F1-organisatie om te blijven. "Als het echt een aanval is, dan verbaast het me echt wat we hier nog doen. We moeten zo snel mogelijk onze spullen pakken en zo'n land verlaten."

Druk op Formule 1

Schumacher heeft over de kwestie een duidelijk standpunt, maar probeert zich toch in te leven in de situatie waarin de Formule 1 nu zit.

"Allereerst moet ik duidelijk maken dat ik een expert ben in de Formule 1 en niet in verzekeringen of zaken of politiek. Ik denk dat de druk op de Formule 1 enorm is", vervolgt Schumacher. “Er wordt heel, heel veel geld betaald en er is een langdurig contract. Nu is de discussie dat de Saoedische regering zegt dat ze ervoor zullen zorgen dat het veilig is. Dat betekent dat de F1 niet zomaar aan het koord kan trekken. Ik denk dat dat het probleem is."

“Ik heb er een duidelijke mening over en ik heb mijn besluit genomen. Maar iedereen moet het natuurlijk voor zichzelf doen."