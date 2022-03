Jeddah Update: Coureurs nog steeds in overleg, gaat Saoedische Grand Prix wel door?

Zo'n twee uur geleden kwam Formule 1-CEO Stefano Domenicali met het nieuws dat de Saoedische Grand Prix 'gewoon' doorgaat. Het besluit zou unaniem zijn genomen en er leek geen vuiltje aan de lucht. Nu lijkt het erop dat de aanslag eerder op de dag in Jeddah toch voor zorgen zorgt.

Na afloop van het spoedoverleg vertrokken FIA-president Mohammed Ben Sulayem, Formule 1-CEO Stefano Domenicali de vergaderruimte. De coureurs bleven echter achter, het lijkt erop dat er onder de coureurs grote twijfel bestaat over het door laten gaan van de race. Inmiddels overleggen de coureurs al ruim twee uur met elkaar.

Domenicali en Ross Brawn werden halverwege bij het overleg gehaald. De twee gingen lange tijd in discussie met de coureurs maar verlieten de ruimte na zo'n veertig minuten. Hierdoor ontstaat er nog meer twijfel. Tien minuten geleden meldde meerdere teambazen zich ook bij de vergaderingen, onder andere Toto Wolff, Christian Horner en Zak Brown betraden de ruimte.

