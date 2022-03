Verstappen tevreden na vrijdag: "Moeten nog wat werk verrichten"

Max Verstappen kende een redelijk vlekkeloze vrijdag in Saoedi-Arabië. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed echter niet de snelste tijden. In beide trainingen moest hij Ferrari-rivaal Charles Leclerc voor hem dulden. Toch heerste er vooral optimisme bij de regerend wereldkampioen in Oostenrijkse dienst.

Opvallend genoeg reed Verstappen zijn snelste tijden twee keer op de hardere band. Dat betekent dat men bij Red Bull nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. Alles verliep dan ook volgens plan voor de Nederlander, zo laat hij aan de internationale media weten in Jeddah: "Vandaag verliepen de sessies eigenlijk vlekkeloos. We hebben ons programma voltooid en we hebben verschillende afstellingen uitgeprobeerd."

Ferrari

Ondanks de vrijwel vlekkeloze dag wil Verstappen niet de rol van grote favoriet aannemen. Daarvoor wijst Verstappen in Italiaanse richting: "Het lijkt erop dat Ferrari zeer competitief zal zijn. Wij moeten dan ook nogal wat werk verrichten om hen in te halen maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Het circuit voelt grotendeels hetzelfde vergeleken met vorig jaar. Wel hebben ze de muren wat verplaatst. Maar eerlijk gezegd is dat voor het zicht op het circuit iets wat echt nauwelijks voor verschil zorgt."