Uitkomst tweede spoedoverleg: Race gaat gewoon door

De kopstukken van de Formule 1, de coureurs en de teambazen kwamen vanavond na de tweede training bij een voor een tweede spoedoverleg. Eerder werd de tweede training al een kwartier uitgesteld door een soortgelijke meeting, dit na aanleiding van de aanslag eerder op de dag verderop in Jeddah.

Heel eventjes vroeg men zich af of de Saoedische Grand Prix wel door moest gaan. Maar tijdens de training werd het al duidelijk dat men geen problemen verwachtte. Toch ging de tweede spoedvergadering om 22:00 lokale tijd gewoon door. Ineens was er weer een kleine twijfel over het doorgaan van de race, dit was echter niet nodig.

Na afloop van de bijzondere meeting kwam Formule 1-CEO Stefano Domenicali als eerste naar buiten. Daar liet hij weten dat men de lokale veiligheidsinstanties vertrouwt en dat de race gewoon door kan gaan. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf daarna bij Viaplay aan dat men bij de teams vertrouwt op de FIA en de Formule 1. Dat betekent dat de race dit weekend gewoon doorgaat. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kregen de teams de kans om te beslissen om deel te nemen aan de race.

De teams en teambazen werden het erover eens dat de race gewoon door kan gaan. Volgens de Spaanse journalist Albert Fabrega gaan de coureurs nu gezamenlijk overleggen over hun standpunt.

Todos los team principals están de acuerdo en seguir. Ahora se reunen los pilotos y van a tomar su decisión



All team pricipals are agree to continue. Now drivers are in a meeting and will take their own decision. #F1 #Formula1 #Jeddah