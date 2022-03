Villeneuve: "Ongelooflijk dat McLaren het zo verpest"

Jacques Villeneuve is geschokt door hoe McLaren hun MCL36 lijkt te hebben 'verpest'. Ook is de Canadees van mening dat Aston Martin 'niet weet' hoe het een F1-auto moet ontwerpen.

Niet te geloven

McLaren kent een ellendige start van het nieuwe aerodynamische tijdperk van de Formule 1. Hoewel tijdens de eerste testsessie in Barcelona het team hoge ogen gooide, zakte het helemaal door de mand in de testsessie in Bahrein en een week later de eerste Grand Prix in datzelfde land.

En tempo is niet het enige probleem van het team uit Woking want McLaren worstelt om de remkoelingsproblemen op te lossen die het kent sinds die testsessie in Bahrein. Alsof dat nog niet genoeg was kreeg Daniel Ricciardo corona, waardoor hij niet kon testen en dus moest Lando Norris in zijn eentje alle problemen oplossen.

Tijdens het raceweekend kreeg McLaren het niet voor elkaar om Q1 door te komen en eindigde het op de 14e en 15e plaats in de race.

Villeneuve stelt in zijn column op Formule1.nl: "Hoe kan McLaren het zo verpesten? McLaren is de grootste teleurstelling tot nu toe. Zo'n ervaren organisatie met zoveel kennis en kunde op het gebied van het ontwerpen van auto's... het is niet te geloven dat ze het zo verknallen. Het is bovendien pijnlijk om Ricciardo achteraan te zien rijden."

Aston Martin kopieert Mercedes

Wat Aston Martin betreft had Villeneuve minder verwachtingen omdat ze jarenlang Mercedes kopieerden. Villeneuve: "Het is alsof ze niet meer weten hoe ze een auto moeten ontwerpen! Hun auto ziet er niet goed uit. Om mee te doen aan de top is meer nodig dan ambitie en geld, de Formule 1 is een bijzondere sport. Het gaat niet alleen om marketing en branding."