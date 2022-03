Formule 1 experimenteert in Jeddah met nieuwe videoschermen voor coureurs

De heren coureurs hebben net de eerste vrije training afgewerkt in Saoedi-Arabië. Het Jeddah Corniche Circuit blijft ook bij de tweede editie een bron van kritische gedachtes. De baan is licht aangepakt vergeleken met de vorige editie maar het circuit is volgens velen nog steeds nogal onveilig.

Het Jeddah Corniche Circuit is immers een stratencircuit met veel blinde bochten en daarnaast liggen de snelheden ook zeer hoog. Dit zorgt voor een gevaarlijke cocktail want in de trainingen en de kwalificatie schuilt er dus in letterlijk elk hoekje van het circuit gevaar. Coureurs op een snelle ronde kunnen namelijk zomaar een langzamere collega in een outlap over het hoofd zien en dat kan verschrikkelijk fout gaan.

Vorig jaar zag men tijdens de trainingen al enkele close calls maar wonder boven wonder ging alles goed. De Formule 1 en de organisatie van de sport hebben geluisterd naar de kritiek en dit weekend komen ze dan ook met een nieuw snufje op de proppen. In de bochten 13, 16 en 19 maakt men namelijk gebruik van een nieuwigheid aan de linkerzijde van het circuit. Het gaat namelijk om videoschermen waarop de coureurs de situatie bij het uitkomen van de bocht kunnen zien.