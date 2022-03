Mercedes geeft toe: "Er is van alles mis met onze auto"

Er is van alles mis met de W13 die Mercedes voor dit F1-seizoen heeft gebouwd. Dat zegt hoofd engineer Andrew Shovlin van Mercedes. Wel stelt hij dat de eerste oplossingen binnen handbereik zijn.

Mercedes startte de eerste race van dit seizoen in Bahrein op de vijfde plaats met Hamilton en teamgenoot Russell kwam niet verder dan plaats negen. Beide coureurs vreesden voor een moeilijke zondag, maar slaagden er toch in om dubbele punten te scoren, inclusief een podiumplaats voor Hamilton. De teamgenoten klommen in de laatste drie ronden op, toen zowel Max Verstappen als Sergio Perez uitvielen met hun Red Bull.

Dit zijn de problemen van Mercedes

Op de vraag wat er precies mis is met de gloednieuwe W13, zegt Shovlin dat zo'n beetje alles mis is met de nieuwe auto: "We hebben net een de-briefing gedaan met de coureurs en er is van alles mis. De auto heeft veel last van porpoising, de balans is slecht, er is een gebrek aan grip bij lage snelheden, we hebben moeite met tractie, de rijeigenschappen kunnen beter, de bandenopwarming is niet goed genoeg en de auto is aan de zware kant."

"Er is veel waar we aan moeten werken, maar tegelijkertijd is er ook veel te verbeteren en dat geeft ons enige moed. Een jaar geleden, toen we hier in Bahrein waren, was die lijst met verbeterpunten niet zo groot als nu. Ik denk dat we makkelijk wat winst kunnen boeken en ik hoop dat we dat in de volgende twee races kunnen doen."

"We bekijken het per race. De fabriek is er klaar voor om de komende dagen alles te brengen wat ze kunnen. We leren met de dag, er wordt hard gewerkt om de wetenschap van de nieuwe auto's te doorgronden. Als we iets nuttigs hebben om mee te nemen naar Jeddah, dan zorgen we ervoor dat het op de auto komt."