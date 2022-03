Sinds 2019 werkt de Formule 1 samen met de streamingsdienst Netflix. De gigant op het gebied van streaming maakt de reeks 'Drive to Survive' en trekt daarmee een compleet nieuw publiek naar de Formule 1. Echter krijgt de serie ook zeer veel kritiek, met enige regelmaat nemen ze het namelijk niet zo nauw met de werkelijkheid.

Veel scènes in Drive to Survive zijn immers nogal gedramatiseerd. Men verzint rivaliteiten, gebruikt verkeerde boordradio's en het knip en plakwerk is nogal creatief. Om die redenen heeft wereldkampioen Max Verstappen vorig jaar besloten om niet meer mee te werken aan de serie. Ondertussen zwelt de kritiek op de Netflix-show alleen maar aan.

Dramatiseren

De kopstukken van de Formule 1 hebben geluisterd naar de vele kritiek. Formule 1-CEO Stefano Domenicali trok de stoute schoenen aan en ging in gesprek met Netflix. Aan de Italiaanse tak van Motorsport.com legde uit dit gesprek uit: "Het is overduidelijk dat het Netflix-project ons veel heeft opgeleverd. Om een nieuw publiek te bereiken heeft men een toon gebruikt die het verhaal dramatiseert. Dat biedt wel kansen, maar we moeten er wel over in gesprek. Dat hebben we dit weekend als gedaan in een overleg met de teams."

Verstappen

Het feit dat Verstappen weigert mee te werken aan de serie is Domenicali ook opgevallen. De Italiaan begrijpt de beweegredenen van de Nederlander maar al te goed. "Dat een coureur weigert mee te werken omdat hij het niet juist vindt dat hij niet juist is weergegeven, dat is niet bepaald constructief. We moeten dus in gesprek gaan en kijken hoe hij kan meedoen aan een format waar hij zich prettig bij voelt. We gaan praten met Netflix, de serie moet niet te ver van de werkelijkheid staan. Anders past het niet meer bij ons."