Nieuw podium Barcelona heeft de vorm van Barcelona

Op het circuit van Barcelona werd vorige maand de eerste wintertest van het jaar afgewerkt. De heren coureurs kennen het Catalaanse circuit dan ook als hun broekzak. Toch zullen ze bij de Spaanse Grand Prix stuiten op een gloednieuwe aanpassing aan de omloop nabij Barcelona.

Het circuit heeft namelijk het podium vervangen. Het nieuwe exemplaar is een wel heel erg bijzondere, het is namelijk in de vorm van het circuit zelf. Het is een vrij bijzondere vorm voor een podium en het is dan ook nog maar de vraag hoe praktisch dit is als er straks drie coureurs, een teamvertegenwoordiger en een handvol bobo's op moeten staan.