Dit jaar twee Nederlandse coureurs actief in W Series

Ook dit jaar is de W Series weer bij enkele Formule 1-races onderdeel van het voorprogramma van de koningsklasse van de autosport. De klasse voor enkel dames heeft deze week het selectieproces voor de grid voor het aankomende seizoen afgerond. Enkele talentvolle dames gaan hun debuut maken waaronder een Nederlandse.

Beitske Visser is al sinds het begin van de klasse met de nodige successen actief in de W Series. De Friezin is vanaf het aankomende seizoen echter niet meer de enige Nederlandse dame in de klasse. Dit jaar is namelijk ook Emely de Heus actief in de formule klasse voor dames. De Heus en Visser zullen dit jaar racen in de Grand Prix-weekenden van Miami, Spanje, Silverstone, Frankrijk, Hongarije, Japan, Austin en Mexico.

Jamie Chadwick zal dit jaar weer haar wereldtitel gaan verdedigen. De Britse met Williams-steun wist de vorige twee kampioenschappen op haar naam te schrijven en is overduidelijk de snelste van het stel. De Japanse Juju Noda is met haar zestien jaar de jongste deelneemster van het kampioenschap. Ze wordt gezien als een groot talent en kan zich dit jaar dus bewijzen aan de buitenwereld.