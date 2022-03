Video: Sainz geeft Ibrahimovic raceles

Het team van Ferrari is op een succesvolle wijze aan het seizoen begonnen. Charles Leclerc en Carlos Sainz scoorde een 1-2 en men kan vooralsnog tevreden zijn. Ook aandacht hebben ze zeker geen tekort, al hadden ze laatst wel een collega sporter op bezoek die ook de nodige aandacht naar zich toetrok.

De Zweedse voetbalster Zlatan Ibrahimovic bracht een bezoekje aan het hoofdkwartier van Ferrari. Op het testcircuit Fiorano kreeg de Zweed van AC Milan raceles van Sainz en trapte hij ook nog een balletje. Wat precies het doel is van de video is niet bekend, Ferrari deelde een trailer en sindsdien wordt het veelvuldig besproken op het internet.

