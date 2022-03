Wolff tevreden met Abu Dhabi-rapport: "Goede stap voorwaarts"

Afgelopen weekend kwam autosportfederatie FIA eindelijk naar buiten met het rapport over de discutabele seizoensfinale van afgelopen seizoen. Het Abu Dhabi-rapport vormde het slotstuk van de langslepende en veelbesproken zaak die uiteindelijk wedstrijdleider Michael Masi de kop kostte. Het rapport stond niet vol met verrassingen, de maatregelen werden immers al eerder genomen.

Het rapport gaf wel een nieuwe beeld van de veelbesproken beslissingen van Masi. Volgens het rapport had de Australiër namelijk een menselijke fout gemaakt waardoor de race eindigde zoals deze eindigde. Ook heeft Masi volgens de FIA met goede bedoelingen in zijn achterhoofd gehandeld. De grote aanjager achter het rapport was het team van Mercedes. De Duitse renstal voelde zich immers benadeeld en men wilde niets meer met Masi te maken hebben.

Abu Dhabi

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hij dit jaar nog geen seconde aan de Abu Dhabi-situatie gedacht. De Oostenrijker wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het rapport is dan wel net uit, ik heb echter zelf geen moment meer aan Abu Dhabi gedacht sinds onze huidige auto niet competitief bleek te zijn. Ik denk dat wij vooral moeten kijken naar de stap die is gemaakt met het vrijgeven van het volledige rapport."

Menselijke fout

Wolff heeft het rapport wel doorgenomen. De Oostenrijker is zeer tevreden met het feit dat iedereen de resultaten kan in zien. "Los van het feit dat het rapport volledig is of niet, het vrijgeven is in ieder geval een goede stap voorwaarts als het gaat om hoe de sport geleid wordt. Je kan het lezen op de manier hoe je zelf wilt. Als ik naar ons zelf kijk, er wordt gesproken over een menselijke fout. Dat men dat toegeeft is erg belangrijk om het hoofdstuk nu af te sluiten."