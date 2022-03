Aston Martin verliest 7 tienden per ronde door porpoising

De chief technology officer van Aston Martin zegt dat de veranderingen die het team heeft aangebracht om het porpoising op te lossen ongeveer 0.7 seconden per ronde kosten. Naast McLaren was Aston Martin één van de grote teleurstellingen van de Grand Prix van Bahrein toen Lance Stroll op P12 eindigde en Nico Hulkenberg op P17.

Stroll gaf toe dat het team in een leercurve zit om te proberen te verbeteren, terwijl Ralf Schumacher de AMR22 omschreef als een ramp. Tegenover F1-Insider zei hij: "Het team is de draad kwijt. Ze wilden te snel te veel bereiken en dat werkt gewoon niet in de Formule 1. Je kunt niet zomaar veel mensen en veel geld uitgeven, dat in een pot stoppen, even roeren en dan komt er iets goeds uit. Het team wilde een bulldozer-aanpak volgen en dat werkte ook niet bij Toyota in mijn tijd."

De AMR22 lijkt echt te worstelen met poroising en chief technology officer Andrew Green gaf toe dat het hen bijna 7 tienden seconde per ronde heeft gekost door het probleem op te lossen. "Ik zou zeggen dat we nog een lange weg te gaan hebben van het oplossen van het probleem zoals we het zouden willen oplossen", zei Green.

"We hebben nogal wat compromissen moeten sluiten met betrekking tot de auto en de afstelling van de auto om zonder porpoising te kunnen rijden. We hebben wat dingen geprobeerd in de praktijk, we hebben ook wat dingen geprobeerd tijdens het testen, en we boeken goede vooruitgang. Vanaf waar we nu zijn, zou ik zeggen dat we waarschijnlijk meer dan 7 tienden per ronde verliezen."