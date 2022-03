Villeneuve ziet Sainz als titelfavoriet voor 2022

De wereldkampioen F1 van 1997, Jacques Villeneuve, heeft een verrassende voorspelling gedaan over wie dit jaar de Formule 1-titel zal winnen. Ferrari begon het nieuwe F1-tijdperk fantastisch met een pole position op zaterdag en een 1-2 zege gisteren in Bahrein.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Villeneuve: "Ik vind Carlos Sainz de favoriet voor de titel van 2022. Vorig jaar bleek hij heel kalm, compleet, ook al heeft hij niet de snelheid van Leclerc. Maar misschien is de verklaring daarvoor dat Charles, zonder een winnende Ferrari in zijn handen, de neiging had om te overdrijven. Nu ze de snelste auto hebben ben ik ervan overtuigd dat hij rustiger zal rijden. Wie weet of er nu een strijd tussen die twee ontstaat."

Sainz moet winnen

De Frans-Canadese Villeneuve denkt duidelijk dat het de 27-jarige Sainz zou kunnen zijn die als winnaar uit de interne teamstrijd tevoorschijn komt. De 50-jarige zegt: "Het is fijn dat ze dit soort luxe problemen hebben. Beiden zijn er om te winnen. Beiden hebben sterke en zwakke punten. Het verschil is dat de één een contract voor vele jaren heeft en beschermd is, en de ander niet. Het is dus belangrijker voor Sainz om te winnen."

Villeneuve gaf echter toe dat de gelijkheid van de Ferrari-coureurs een nadeel kan zijn voor het Italiaanse team. "Het is handig om twee coureurs te hebben die kunnen winnen als je een auto hebt die niet snel genoeg is, maar als je klaar bent om het kampioenschap te winnen is een situatie zoals Red Bull of Mercedes met de coureurs beter."