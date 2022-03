Binotto blij na eerste slag: "Dit zagen we niet aankomen!"

Het seizoen van Ferrari kon niet beter beginnen. De Italianen wisten zelf ook heus wel dat de nieuwe wagen zeker geen bolderkar was maar zo'n goed resultaat had niemand in Maranello zien aan komen. In Bahrein wist Charles Leclerc de race namelijk te winnen voor zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Ferrari was het gehele weekend al pijlsnel. De rode brigade kende een perfecte kwalificatie en Leclerc vertrok van pole position. Hij vocht een prachtig duel en met Max Verstappen en kwam als winnaar uit de bus. Sainz profiteerde daarna van de problemen bij diezelfde Verstappen. Op redelijk simpele wijze verschalkte hij de Limburger waarna hij een 1-2 naar huis kon brengen. Teambaas Mattia Binotto deelde op het podium mee in de feestvreugde.

Fantastisch

Na afloop van de podiumceremonie verscheen de dolgelukkige Binotto voor de camera's van de wereldwijde media. De gekrulde teambaas glom nog steeds van oor tot oor voor de microfoon van Sky Sports: "Het is fantastisch, deze 1-2 zagen we niet aankomen. Ik denk dat het een geweldige race was. Ik denk dat Charles de positie goed verdedigde en het was mooi om hem voor de overwinning te zien vechten."

Banden

Rivaal Red Bull Racing probeerde in de slotfase nog enkele dappere strategische gevechten aan te gaan maar het mocht niet baten. Beide wagens vielen uit en Ferrari was simpelweg te sterk. Binotto: "Op één of andere manier ging het bij Charles goed met de banden en kon hij ze goede managen. Hij voelde zich comfortabel dus het was voor ons het makkelijkste om buiten te blijven en de positie te consolideren."