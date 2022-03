Realistische Wolff blij: "Zeker geen slecht resultaat"

In Bahrein leek het er lange tijd op dat Mercedes genoegen moest nemen met de teleurstellende vijfde en zesde plaats. Op het Bahrain International Circuit kwamen Lewis Hamilton en George Russell er helemaal niet aan te pas. Maar in de absolute slotfase was het geluk aan hun zijde en mocht Hamilton alsnog naar het podium.

Het was een typisch gevalletje van de één zijn dood, de ander zijn brood. Red Bull Racing en Ferrari waren overduidelijk beter maar de Oostenrijkers kregen problemen. Max Verstappen reed op de tweede plaats maar hij viel op pijnlijk wijze stil. Sergio Perez moest de eer dan maar hoog houden maar ook hier ging het mis. De Mexicaan kreeg soortgelijke problemen, spinde en viel uit.

Degradatie

Bij Mercedes haalden ze opgelucht adem. Teambaas Toto Wolff is echter realistisch bij de microfoon van Sky Sports: "Met het uitvallen van de Red Bulls is derde en vierde zeker geen slecht resultaat. Ik denk dat we er met de softs voor de degradatie bijna waren. Niet in de buurt van Leclerc maar zeker wel in de buurt van de anderen. De degradatie was groot en het was belangrijk om te wisselen naar de hards."

Realistisch

De resultaten in Bahrein waren eigenlijk niets meer dan een toevalstreffer. Zonder de late safety car en het uitvallen van de Red Bulls waren Hamilton en Russell immers niet in de buurt gekomen van het podium. Wolff is realistisch: "Ik denk dat we momenteel de nummer vijf en zes zijn. We proberen de verloren meters goed te maken maar dat zal niet zomaar van de één op de andere dag gebeuren."