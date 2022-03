Horner verbijsterd met puntenverlies: "In de wintertest hebben we geen enkel probleem gehad"

Red Bull Racing moet door de zure appel heen bijten. Het Oostenrijkse team gaat, net als McLaren, Aston Martin en Williams, met 0 punten na de eerste race naar de volgende race. Drie ronden voor het einde viel Max Verstappen uit en in de laatste ronde zijn teamgenoot Sergio Perez.

Een flinke domper voor het team dat afgelopen jaar met Verstappen de wereldtitel wist te pakken. De winter was het team ook goed doorgekomen, want Red Bull was vrijwel de hele winter niet in de problemen gekomen. Sterker nog, het team was regelmatig voorin te vinden en zeker de laatste testdag waren de tijden dominant te noemen.

Nul punten. Het is niet iets waar Horner rekening mee had gehouden: "Dit is echt een grove manier van het eindigen van een race. We waren op weg naar een flink aantal punten."

"De jongens zijn nu al aan het kijken wat het probleem is, de wagens worden vanavond helemaal gestript, dus ze zijn er al mee bezig. We weten niet precies wat het is want we hebben nog niet alle resultaten maar het lijkt op een probleem met het benzinesysteem. Zowel Max als Sergio hadden hetzelfde probleem. Het is enorm frustrerend want we waren op weg naar het podium met Max en Sergio had flink gevochten om Lewis achter zich te houden - en dat was gelukt dus dit is echt heel zuur voor de eerste race van het seizoen."

"We moeten eerst goed begrijpen wat het probleem is. Tijdens het wintertesten hebben we echt nul problemen gehad met onze betrouwbaarheid, we hebben echt helemaal geen pech gehad in Barcelona of Bahrein. We komen hier wel bovenop."