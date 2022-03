Sainz heeft geen medelijden: "Uitvalbeurt Verstappen goed voor Ferrari"

Het eerste Grand Prix-weekend van 2022 is compleet voor Ferrari. Nadat Charles Leclerc gisteren de pole position wist te pakken voor de neus van Max Verstappen, reed hij vandaag vrijwel zonder moeite naar de zege. Zijn teamgenoot Carlos Sainz maakte vooral aanspraak op de derde plaats maar door de uitvalbeurt van Verstappen, een paar ronde voor het einde, pakte de Spanjaard plots de tweede plaats.

De eerste 1-2 sinds tijden voor Ferrari werd in de schoot geworpen van het Italiaanse team. De Italianen leiden automatisch het constructeurkampioenschap met 43 punten, gevolgd door Mercedes met 27 punten.

Sainz was verrast met de tweede plaats: "Op de eerste plaats de felicitaties voor Charles en ook voor ons team. We zijn terug waar we moeten zijn en ook op een sterke manier, met een 1-2 zege. Het harde werk betaalt zich nu eindelijk uit."

"Het was een lastig weekend en ik zal niet liegen; ik had vandaag absoluut de snelheid niet. Het lukte me om erachter te hangen om de wagen thuis te brengen. Ik heb wat huiswerk te doen om volgende week sterker terug te komen."

Goed voor Ferrari

Medelijden heeft Sainz echter niet met Verstappen: "Max reed voor de tweede plaats vandaag. Ik kon goed met hem vechten op bepaalde momenten en op een gegeven moment viel hij uit. Het is wat het is, maar dat is wel goed voor Ferrari."