Wolff vertrouwt op herstel: "We moeten slim zijn"

Het team van Mercedes heeft een zware race in Bahrein voor de boeg. De kwalificatie verliep gisteren alles behalve naar wens en de achterstand op Red Bull Racing en Ferrari is zeer groot. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde en nieuwkomer George Russell kwam zelfs niet verder dan de negende plek.

Bij de Duitse renstal moeten ze zich stevig herpakken. De regerend constructeurskampioen realiseert zich dat men ineens rekening moet gaan houden met de teams die normaliter ver achter hen reden. Teambaas Toto Wolff legt tegenover Auto, Motor und Sport uit met wie hij rekening houdt: "We zijn de derde ploeg van de grid. Teams zoals Alfa Romeo en Haas liggen niet ver achter op ons."

Wolff weet dat hij met zijn manschappen voor een compleet andere uitdaging staan dan voorheen. De Oostenrijker gaat de strijd echter met volle overgave aan: "Dit resultaat confronteert ons met een compleet andere uitdaging dan waar we aan gewend waren geraakt tijdens de voorgaande jaren. Nu moeten we wat inhaalwerk gaan verrichten maar we moeten slim zijn om onze weg terug te vinden."