Uitslag Kwalificatie Bahrein: Leclerc pakt verrassende pole, Verstappen tweede

De eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen zit er al weer op. Charles Leclerc pakte de pole position op het Bahrain International Circuit. Hij deelt de eerste startrij morgen met Max Verstappen. De derde tijd van de kwalificatie werd gereden door Carlos Sainz . Hij deelt morgen de tweede startrij met Sergio Perez .

Q1

De allereerste kwalificatie van 2022 werd afgetrapt door de coureurs van Williams en AlphaTauri. De beide teams kenden enkele lastige trainingen en ze waren er dan ook opgebrand om de eerste sessie te overleven. Meerdere coureurs wilden zich bewijzen en de eerste kwalificatiesessie zorgde dan ook voor verrassingen. Kevin Magnussen vloog in zijn Haas over de baan en hoefde zich geen enkel moment echt zorgen te maken. Daniel Ricciardo moest zich wel haasten maar het had geen nut. De Australiër werd geëlimineerd tezamen met Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Nicholas Latifi.

Q2

Alexander Albon betrad als eerste de baan in Q2. De Britse Thai stuurde zijn Williams echter direct weer naar binnen en kwam even later weer naar buiten voor een matige run. Ook bij het team van McLaren bleef het matig gaan, Lando Norris kwam niet verder dan een teleurstellende twaalfde tijd. Pierre Gasly ging op de valreep nog door naar Q3. Dat gold dus niet voor Norris, ook Esteban Ocon, Mick Schumacher, Albon en Guanyu Zhou vonden hier hun waterloo. Kevin Magnussen vloog wederom maar kreeg wel te maken met hydraulische problemen.

Q3

De Mercedessen gingen als eerste de baan op in de derde sessie maar het was duidelijk dat de snelheid er daadwerkelijk niet in zat. Russell en Hamilton waren kansloos voor de snelste tijden. De blikken werden snel verlegd naar Red Bull en Ferrari. De twee teams maakten de verwachtingen waar en De Ferrari's en Verstappen maakten er een duel van. Sainz had de snelheid erin zitten maar zijn tijd werd verbroken door zijn teammaat Leclerc. De tijd van de Monegask was te hoog gegrepen voor Verstappen. Na twee magere jaren betekende dat weer een opsteker voor Ferrari.