Perez en Ocon moeten versnellingsbak onderdelen wisselen

Ondanks dat het de eerste race van het kampioenschap is, zijn Sergio Perez en Esteban Ocon gedwongen om nieuwe versnellingsbakonderdelen te installeren. De FIA ​​onthulde dat beide coureurs een onderdeel van hun versnellingsbak hebben gewijzigd en de nieuwe onderdelen hebben gebruikt tijdens de vrije trainingen van vrijdag tijdens de Grand Prix van Bahrein.

Perez eindigde de tweede training op de zevende plaats waardoor hij voor de tweede training op rij werd verslagen door Max Verstappen, terwijl Ocon 12e eindigde. Geen van beide coureurs krijgt een straf omdat de coureurs gedurende het seizoen vier keer een onderdeel van hun versnellingsbak kunnen vervangen zonder een gridstraf op te lopen.

Dit seizoen zijn als onderdeel van de ingrijpende wijzigingen in het technische reglement van de Formule 1, ook de versnellingsbakregels aangepast, waarbij de versnellingsbak is opgesplitst in elementen - vergelijkbaar met de motor.

Drie versnellingsbakken per seizoen

Er is een limiet van drie behuizingen en cassettes, wat betekent dat een coureur drie 'versnellingsbakken' voor het hele seizoen heeft. Zodra een coureur een vierde nodig heeft, krijgt hij een gridstraf van vijf plaatsen voor het volgende raceweekend, waarbij dezelfde straf wordt opgelegd voor elke volgende introductie van de versnellingsbak.

Er is een andere limiet voor de componenten in de versnellingsbakcassette, die is vastgesteld op vier. Zodra een coureur een vijfde wissel voor een van deze componenten nodig heeft, krijgt hij een gridstraf van vijf plaatsen.