Snelle Gasly had moeite in de avonduren: "Begrijp niet waarom"

Pierre Gasly zorgde gisteren voor een enorme verrassing door de snelste tijd te noteren tijdens de eerste vrije training in Bahrein. De Franse AlphaTauri-coureur was daarmee nipt sneller dan de Ferrari's maar in de tweede sessie ging het veel minder goed. Gasly reed wel 24 rondjes maar hij kwam niet verder dan de dertiende tijd.

Kortom, het was een zeer wisselvallige vrijdag voor Gasly. De snelheid leek er immers aardig in te zitten en hij was ruim sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. In de Bahreinse avond was er echter niets meer over van het verschil tussen de twee AlphaTauri's want Tsunoda gaf ineens amper iets toe op Gasly.

Koude omstandigheden

Na afloop van de sessie had de Fransman de feiten eens op een rij gelegd. In een persbericht op de site van zijn team spreekt hij zich uit: "We hadden vandaag twee zeer verschillende sessies. We gingen aan kop in de eerste training maar in de tweede waren we slechts dertiende, dat zijn twee tegenovergestelde resultaten. Ik denk dat de hetere baanomstandigheden voor ons van pas kwamen maar in de avond hadden we moeite in de koude omstandigheden."

Nacht

Het is een onhandig gegeven voor Gasly aangezien zowel de kwalificatie als de race in de nachtelijke uren worden afgewerkt. De Fransoos is zich hiervan bewust: "We moeten alles doornemen en begrijpen wat er aan de hand was. De race en kwalificatie zijn hier immers in de nacht. Ik denk dat onze long run snelheid net ietsje beter was dan onze pace in de kortere runs. Maar we hebben nog steeds veel werk te doen om onze performance onder deze omstandigheden te begrijpen."