Positieve Horner bekijkt concurrentie: "Denk dat Ferrari heel erg snel is"

Red Bull Racing kende een zeer goede eerste dag van het seizoen. De Oostenrijkse formatie zag dat Verstappen in de tweede training de snelste tijd noteerde. In de ochtendsessie kwam de Nederlandse regerend wereldkampioen tot de vijfde tijd terwijl teammaat Sergio Perez de gehele dag een beetje achterbleef.

Tijdens de twee trainingen in Bahrein liet Red Bull de concurrentie alvast een beetje zien wat men van hun kan verwachten. Toch waren in de eerste sessie Ferrari, George Russell en de verrassende Pierre Gasly sneller. Ook Perez ging minder snel dan zijn teammaat maar het leek erop dat de Mexicaan vooral aan het experimenteren was met nieuwigheden en set-ups.

Positief

Teambaas Christian Horner is zeer tevreden met het verloop van de dag. Na afloop van de tweede vrije training verscheen Horner in Bahrein voor de microfoon van zijn landgenoten van Sky Sports: "Het was een positieve dag voor ons, zowel in de warme als de koelere omstandigheden. De korte run eerder op de dag zag er goed uit, net als de lange run later op de dag. Maar toen reed iedereen met veel benzine dus je kan er wat kanttekeningen bij plaatsen. Maar we zijn tevreden."

Ferrari

Horner kijkt dan ook met argusogen naar de concurrentie. De Britse teambaas valt dan ook het één en ander op. Horner: "Wat we hier zien is dat de volgorde nog kan variëren. Ik denk dat Ferrari heel erg snel is. Je zag dat Leclerc vloog en ook Carlos Sainz was zeer snel. Waar ze ook de baan opdraaiden, ze waren overal zeer snel. Mogelijk zijn ze daar de te kloppen ploeg."