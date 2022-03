Hamilton waarschuwt: "Dit jaar ga ik agressiever racen"

Het huidige seizoen kan een bijzonder seizoen worden voor Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur kan dit jaar zijn recordbrekende achtste wereldtitel pakken. Om die heilige graal te pakken moet hij wel meerdere opstakels overwinnen, de Mercedes oogde immers nog niet zeer vlot in Bahrein en het is dan ook de vraag of er direct een winstpartij inzit.

Afgelopen jaar vocht Hamilton een titanenduel uit met zijn grote rivaal Max Verstappen. Uiteindelijk trok de Nederlandse Red Bull-coureur aan het langste einde en dat betekende dat Hamiltons recorddromen de ijskast in moesten. Dit jaar moet zijn droom uitkomen maar de Brit is zelf niet zo zeker van zijn zaak. Hamilton denkt namelijk dat er in Bahrein nog geen winstpartij in zit.

Ook heeft Hamilton de pijn van de nederlaag in Abu Dhabi van zich afgeschut. De Mercedes-coureur spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Ik koester geen wrok want zo zit ik niet in elkaar. Ik kan het verleden natuurlijk niet veranderen. Ik zal zo hard mogelijk met de teams en de FIA gaan samenwerken zodat dit in de toekomst beter zal worden. We zijn blij met de veranderingen en ik hoop dat het voor iedereen beter functioneert. Als coureurs willen we duidelijkheid, eerlijkheid en ook consistentie."

Agressief

De kiezelharde strijd met Verstappen van vorig jaar heeft Hamiltons ogen wel geopend. De zevenvoudig wereldkampioen past zijn rijstijl aan: "Ik wil de beste versie van mijzelf zijn en ik wil graag zoeken of er een manier is waardoor ik beter kan worden. Er zullen obstakels zijn maar dat vind ik geweldig. Ik wil de beste coureur zijn die ik kan zijn. Dit jaar ben ik een agressievere coureur."