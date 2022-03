Leclerc tempert de verwachtingen: "Ben misschien wat pessimistischer"

Vandaag sturen de heren coureurs hun wagens het circuit op voor de eerste vrije trainingen van het jaar. Men kijkt er reikhalzend naar uit want vandaag zal de wereld voor het eerst een idee krijgen over hoe de verhoudingen liggen. Tijdens de wintertests kwam Ferrari immers zeer goed voor de dag en de verwachtingen zijn hoog.

De Italiaanse renstal won voor het laatst in 2019 een race en sindsdien staan ze droog. Het is een pijnlijke statistiek voor de legendarische renstal en men is gebrand op succes. Tijdens het voorseizoen leken ze in ieder geval goed mee te kunnen komen. Het lijkt er dan ook op dat men bij Ferrari het gat met Red Bull Racing en Mercedes heeft dicht gereden.

Goed signaal

Bij Ferrari houden ze echter een slag om de arm, de Italianen willen in geen geval de favorietenrol aannemen. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc wil niet meelopen in de polonaise. Tegenover Motorsport.com is de Monegask duidelijk: "Ik ben misschien wat pessimistischer. Ik denk niet dat verschil een seconde is, zoals vorig jaar het geval was. Ik heb wel het gevoel dat we dichterbij aan het komen zijn en dat is een goed signaal."

Topfavoriet

Leclerc zit zijn team dan ook niet als topfavoriet. De Monegask denkt dat Red Bull en Mercedes nog steeds de grote favorieten zijn: "Ik denk dat zij nog steeds de favoriet zijn. We moeten eerst op vrijdag hard aan de slag en de dag zo goed mogelijke benutten zodat we klaar zijn voor de zaterdag. Hopelijk kunnen we daarna meevechten om de zege. Momenteel zie ik ons nog wel achter Red Bull staan."