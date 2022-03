McLaren en Google tekenen grote sponsordeal

McLaren heeft aangekondigd dat ze een meerjarige sponsordeal zijn aangegaan met Google, waarvan het logo op de Formule 1- en Extreme E-auto's zullen verschijnen. Google-producten zullen door het team worden gebruikt in hun dagelijkse activiteiten als onderdeel van de deal, terwijl Google-branding ook zal verschijnen op de livery van de MCL36 evenals de toevoeging van de Google Chrome kleuren op de wieldoppen.

McLaren bevestigde ook dat het logo van Google dit seizoen zowel op de helmen en racepakken van Lando Norris en Daniel Ricciardo te zien zijn.

Zak Brown, CEO van McLaren Racing: "We zijn zeer verheugd en trots om Google te verwelkomen in de McLaren Racing-familie. Google is een wereldleider op het gebied van technologie en is een baanbrekende innovator geweest in het verbinden van mensen over de hele wereld. Door platforms zoals Android en Chrome in al onze activiteiten te integreren, zal ons team beter worden ondersteund om zich te concentreren op het verbeteren van de prestaties. We kijken uit naar een opwindende samenwerking die zich uitstrekt over de Formule 1 en Extreme E."

Nicholas Drake, vice-president marketing bij Google, voegde toe: "McLaren Racing vertegenwoordigt het allerbeste van wat mogelijk is op een circuit op het gebied van prestaties, inclusie en duurzaamheid, en dat zijn waarden die we delen bij Google. We brengen meer innovatie naar platforms, zoals Android en Chrome, en verbinden ze naadloos met andere Google-services om de prestaties van McLaren te optimaliseren tijdens de races."

De toevoeging van Google aan de sponsorlijst van McLaren versterkt de rij met partners van het team, aangezien er de afgelopen seizoenen aanzienlijke investeringen in het team zijn gedaan na eerdere geruchten over financiële problemen voor het team uit Woking.