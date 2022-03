Haas: "Wij hebben afgelopen zomer de Mercedes-sidepod al getest"

Haas-teambaas Guenther Steiner heeft onthuld dat het team vorig jaar al heeft gekeken naar het gebruik van het radicale sidepod-concept van Mercedes bij het ontwikkelen van hun eigen auto. Mercedes veroorzaakte opschudding toen ze een radicaal gewijzigde auto naar Bahrein brachten na hun eerste wintertest in Barcelona, ​​​​met een ontwerp dat de breedte van de W13 verkleinde door de sidepods extreem ter versmallen in de hoop extra snelheid te vinden.

Maar door eerder te zijn begonnen met het ontwikkelen van hun 2022-auto dan enig ander team, had Haas meer ruimte om verschillende ontwerpen uit te proberen op weg naar de bouw van de VF-22, maar vond dat het Mercedes-ontwerp niet helemaal de juiste weg was. Steiner zei tegen Auto Motor und Sport: "Dit exacte concept was ons eerste ontwerp. We hadden hem afgelopen juli in de windtunnel getest en we merkten daar al dat het voordelen geeft in langzame bochten, maar als totaalpakket zagen we meer potentieel in brede sidepods."

De ontwerp filosofieën verschilden aanzienlijk van team tot team, aangezien de Formule 1 in 2022 een nieuw tijdperk ingaat, waarbij elke auto unieke eigenschappen op zichzelf lijkt te hebben. Er ontstond een discussie over de legaliteit van de nieuwe onderdelen van de Mercedes.