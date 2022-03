FIA past kledingvoorschrift voor podiums en persconferenties aan

De Formule 1-coureurs die aankomend seizoen op het podium eindigen zullen zich aan enkele strenge kledingvoorschriften moeten houden. Autosportfederatie FIA heeft de sportieve reglementen aangepast op het punt van de podiumceremonie en de post race pers conference. Men heeft twee opvallende punten toegevoegd aan het vuistdikke regelboek.

Volgens het nieuwe punt 63.2 moeten de coureurs die op het podium zijn gefinisht hun overalls tijdens de ceremonie en post race interview tot de nek dichthouden. De coureurs mogen hun racepak dus niet meer openlaten staan of tot de middel uittrekken. Op het nieuwe punt 63.3 is opvallend. Hierin staat namelijk dat de coureurs tijdens de tv-interviews en tijdens de persconferentie voor de top drie alleen mogen verschuiven in teamuniform. Dit heeft mogelijk gevolgen voor Lewis Hamilton, de Brit kleedde zich namelijk altijd eventjes om tussen de podiumceremonie en de persconferentie door.