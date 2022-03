Binotto ambitieus: "Zijn niet langer tevreden met een tweede plaats"

Aankomend weekend is het eindelijk zover: de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. In Bahrein zal men voor het eerst gaan zien hoe de verhoudingen liggen. Door de nieuwe reglementen is er nog veel onduidelijk en ook de wintertests zorgden niet voor een glashelder beeld. Het zorgt voor de nodige spanning.

Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein was het wel overduidelijk dat men bij Ferrari de zaakjes goed voor elkaar heeft. De legendarische Italiaanse renstal kende amper problemen en coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc waren zeer productief. De testresultaten scheppen vertrouwen en bij Ferrari durft men te hopen. Het lijkt erop dat ook Red Bull Racing en Mercedes zich weer aan de top zullen melden.

Beste

Ferrari-teambaas Mattia Binotto barst in ieder geval van de ambitie. De gekrulde teambaas zal geen genoegen nemen met een nieuw tegenvallend seizoen. Tegenover het Italiaanse medium Corriere Della Sera is Binotto zeer duidelijk: "We zijn nu niet langer tevreden met een tweede plaats. Wij willen de beste zijn in elke race op de kalender."

Red Bull

Binotto weet daarnaast heus wel dat de concurrentie zeker niet mals zal zijn. De Ferrari-baas vlakt zijn stevige uitspraak dan ook wat af. Hij houdt rekening met Red Bull: "Ik denk dat we competitief zullen zijn vanaf de start. Hoe de verhoudingen liggen weet ik echter niet. Red Bull is heel erg sterk, vooral Max. Misschijn rijdt Max straks voor ons maar dan pas komt de andere er aan."