Seidl hekelt b-teams: "Maken ons best wat zorgen"

Aankomend seizoen staan er tien teams op de grid. De meeste van deze teams draaien al flink wat jaartjes mee en slechts een enkeling mag zich echt een topteam noemen. Men kijkt graag van elkaar af en soms vinden de teams elkaar bij de ontwikkeling van de bolides. Volgens enkele teams gaat dat er iets te innig aan toe.

In de Formule 1 rijden immers al jaren enkele b-teams rond. Het is algemeen bekend dat de banden tussen Red Bull Racing en AlphaTauri nogal innig zijn, de twee teams zijn immers allebei van Red Bull. Daarnaast werkt het team van Haas als sinds hun entree nogal innig samen met Ferrari. De Italianen leveren motoren en juniorcoureur Mick Schumacher rijdt voor de Amerikaanse ploeg.

Geen geheim

Bij het team van McLaren zijn ze niet zo tevreden over de samenwerkingsverbanden van de concurrentie. Teambaas Andreas Seidl is tegenover Motorsport.com nogal kritisch: "Alle teams zijn tijdens de testweken druk met zichzelf. Ik kan dus niet al te veel zeggen over de wagens van bijvoorbeeld Ferrari en Haas. Maar het is geen groot geheim dat dit soort samenwerkingen kunnen bestaan onder de huidige reglementen."

Zorgen

De samenwerkingsverbanden zijn een zorgenkindje van Seidl en co. De Duitse teambaas wil graag dat de sport snel maatregelen neemt op dit gebied: "Wij maken ons best wel zorgen over deze gang van zaken. We zijn dan ook van mening dat we maatregelen moet nemen zodat de Formule 1 weer een kampioenschap wordt van 10, 11 of 12 echte constructeurs. Het enige wat je dan mag delen zijn versnellingsbakken en power units."