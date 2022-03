Wolff zoekt hulp: "Ik ga al sinds 2004 naar de psychiater"

Toto Wolff is één van de meest besproken personen binnen de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes leidt zijn ploeg met alles wat hij in zich heeft en dat lijkt hij met volle overgave te doen. Voor zijn tijd als Mercedes-baas was hij in verschillende functies betrokken bij de autosport, hij draait dus al geruime tijd mee.

Wolff leidt dan ook een zeer stressvol bestaan. De Oostenrijker heeft in zijn leven veel successen geboekt maar dat heeft ook een keerzijde. De buitenwereld gaat bij elk succes namelijk nóg meer succes verwachten. Die enorme prestatiedruk zorgt bij sommigen voor een extra adrenalinekick maar voor anderen is het een soort last op de schouders. Ook voor Wolff werd het allemaal iets teveel.

Psychiater

De Oostenrijker nam dan ook maatregelen om zijn mentale problemen aan te pakken. De Mercedes-teambaas is een zeer eerlijk man en in gesprek met The Times geeft hij tekst en uitleg: "Ik ga al sinds 2004 naar een psychiater. Ik denk dat ik inmiddels wel meer dan 500 uur aan therapie achter de rug heb. Ik had last van mentale struggles en daar ondervind ik nog steeds hinder van."

Hulp

Zijn vroege stap naar hulp heeft ervoor gezorgd dat Wolff het beste uit zichzelf kan halen. De Oostenrijker is dan ook zeer positief over zijn keuze en dat deelt hij maar wat graag met de buitenwereld. "Het krijgen van hulp is een manier om over mijn problemen heen te komen. Daarnaast heeft het mij ook geholpen om mijn onbenutte potentie te kunnen gebruiken."