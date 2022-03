Bandenexpert Van der Grint: "Newey krijgt teveel eer"

F1-ontwerper Adrian Newey staat hoog aangeschreven binnen het F1-wereldje, maar volgens bandenexpert en Viaplay-analist Kees van de Grint moet men de rol van de Brit niet groter maken dan die is.

"Ik vind het allemaal zo overdreven", zegt Van de Grint. "Het ligt aan het team. Ik denk dat Newey te vaak te veel eer krijgt."

De voormalig werknemer van de F1-tak van bandenfabrikant Brigdestone trekt een bijzondere vergelijking. "[Hoofdcoach] Ten Hag krijgt bij Ajax ook meer krediet dan zijn assistenten."

Collega bij Viaplay, Christijan Albers spreekt het argument van Van de Grint tegen door te stellen dat Newey overal een gouden kijk op lijkt te hebben. "Zie bijvoorbeeld de side pod", zei Albers. “Dat is een heel leuk idee van Newey. Overal waar Newey gaat, is de auto agressief."

Newey won met Williams, McLaren en met Red Bull meerdere kampioenschappen. Ook in de IndyCar - toen nog CART - pakte de ontwerper in 1985 en 1986 de titel.