Hamilton steunt Oekraïne-statement collega-coureurs

Gisteren besloten de Formule 1-coureurs een statement te maken tegen de oorlog in Oekraïne. Bijna alle coureurs poseerden in Bahrein met een shirt en een vlag waarop de tekst 'No War' stond. Het was een initiatief van de GPDA maar er ontbraken wel twee coureurs op de foto. Nieuwbakken Haas-coureur Kevin Magnussen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De maatschappelijk betrokken Brit was de opvallende afwezige. Online ontstond er al snel ophef over het ontbreken van Hamilton maar er was een logische reden voor: zijn vlucht was vertraagd. Op Instagram laat Hamilton echter weten dat hij volledig achter het statement staat. Hij laat weten dat hij het mooi vindt hoe de sport samenkomt.