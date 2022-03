Flavio Briatore maakt Formule 1-comeback

Flavio Briatore was jarenlang één van de meest kleurrijke personen van de Formule 1-wereld. De voormalig teambaas van Benetton en Renault werd in 2009 persona non grata verklaard. Briatore was immers één van de meesterbreinen achter het veelbesproken Crashgate-schandaal van een jaar eerder. Nu lijkt het erop dat hij een comeback gaat maken.

Door zijn aandeel in het Crashgate-schandaal werd Briatore levenslang geschorst. Dat betekende dat hij geen stap meer mocht zetten in de paddock. Hij hing in hoger beroep en hij kreeg gelijk, toch keerde hij niet meer terug in de Formule 1-wereld. Sindsdien was het veelal stil omtrent de populaire Italiaanse ex-teambaas.

Nu lijkt het er echter op dat Briatore binnenkort weer zijn neus gaat laten zien in de paddock. Tijdens de afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over een mogelijke terugkeer. Hij werd in verband gebracht met het team van Alpine. Volgens het geruchtencircuit zou hij een rol gaan krijgen bij het team van Alpine. Het zou een logische stap zijn aangezien zijn voormalige pupil Fernando Alonso actief is voor de ploeg.

Ambassadeur

De Telegraaf weet nu echter te melden dat Briatore daadwerkelijk gaat terugkeren maar niet bij Alpine. Volgens de Nederlandse krant gaat de Italiaan namelijk als ambassadeur van de sport fungeren. Hij zal de sport waarschijnlijk gaan ondersteunen bij het opbouwen van een goede relatie met sponsors en partners.