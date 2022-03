Horner kritisch op sprints: "Gingen akkoord in belang van de sport"

Afgelopen seizoen experimenteerde men in de Formule 1 met een gloednieuw format. De heren coureurs werkte drie keer een sprintkwalificatie af in 2021. De fans, coureurs en de teambazen waren niet bepaald enorm enthousiast. Toch waren de kopstukken van de sport wél tevreden en men wilde er dan ook graag mee door.

De kopstukken van de sport wilden voor het aankomende seizoen het aantal sprints verdubbelen. Dit enthousiaste plan kon echter op de nodige kritiek rekenen. Enkele teams waren nogal kritisch over de financiële zijde van de sprintplannen van de sport. Na veel gesteggel besloot men om toch maar voor drie sprints te kiezen. Aankomend seizoen zal met de sprints afwerken in Imola, op de Red Bull Ring en op Interlagos.

Belang van de sport

Bij Red Bull Racing waren ze heel erg kritisch op de plannen van de sport. Teambaas Christian Horner liet aan de BBC weten dat de sprints nogal nutteloos zijn op financieel vlak. Toch ging de Oostenrijkse renstal mee in de uiteindelijke plannen van de sport. Horner laat de Britse omroep weten waarom hij dit deed: "In het belang van de sport hebben wij uiteindelijk toegestemd met drie sprints."

Inflatie

Horner is nogal kritisch op de sprints. De Britse teambaas van Max Verstappen denkt dat het in de huidige wereld nogal ingewikkeld werkt: "Kijk bijvoorbeeld naar de huidige gas- en elektriciteitsrekeningen en daarnaast ook de huidige inflatie. De limiet van het huidige budgetplafond is vastgesteld in het midden van de coronacrisis. Dat is in vele opzichten irrelevant voor wat er speelt in de huidige wereld. Daarom is het ook beperkt tot drie sprintkwalificaties."