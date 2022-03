Formule 1 komt met nieuwe game: F1 Manager

De Formule 1-fans kunnen zich weer gaan verheugen op een nieuwigheidje van de sport. Gisteren werd namelijk bekendgemaakt dat de sport aankomende zomer een gloednieuwe game lanceert. In tegenstelling tot de officiële Formule 1-game zal de speler hier niet achter het stuur kruipen van een Formule 1-wagen.

De sport heeft namelijk de handen ineen geslagen met game-ontwikkelaar Frontier Developments. Samen lanceren ze de gloednieuwe game F1 Manager 2022. In de game staat de speler aan het hoofd van een eigen Formule 1-team. De gamer moet alles in de goede banen leiden om een eigen team naar de top te stuwen. Dat betekent dat de speler zelf alles omtrent de faciliteiten, de financiën en de coureurs regelen.

De game zal te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, de Xbox Series X/S en de Xbox One. Daarnaast zal de game aankomende zomer beschikbaar zijn in de Epic Store en op Steam. De game is al toe te voegen aan de wishlist op Steam. In de Tweet hieronder is de eerste trailer van de game te zien.