Ook Duitse autosportbond sluit Russische coureurs uit

Afgelopen week besloot de FIA na aanleiding van de oorlog in Oekraïne dat Russische en Belarussische coureurs alleen nog onder neutrale vlag mogen uitkomen in wedstrijden. Het is een strenge maatregel maar is veel minder streng vergeleken met andere sporten, hier mogen Russische atleten helemaal niet meer meedoen.

De Britse autosportbond nam afgelopen week het heft in eigen handen. Hier werd namelijk besloten dat Russische en Belarussische coureurs niet mogen meedoen aan races op Brits grondgebied. Dat zou dus betekenen dat Nikita Mazepin niet kan meedoen aan de Britse Grand Prix. Enkele andere bonden gaven daarna aan dat ze uitsluiting van Russische coureurs ook overwogen.

De Duitse autosportbond DMSB heeft nu het Britse voorbeeld gevolgd. Ook in Duitsland mogen voorlopig geen Russische en Belarussische coureurs in actie komen. Er staat dit jaar geen Duitse Grand Prix op de planning maar de maatregel komt waarschijnlijk wel hard aan. Er worden namelijk veel races georganiseerd in Duitsland en Russische coureurs kunnen deze nu op hun buik schrijven.