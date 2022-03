Russische autosportfederatie haalt uit naar FIA

De oorlog in Oekraïne is momenteel het gesprek van de dag. Afgelopen week viel Rusland het buurland binnen en sindsdien regent het maatregelen tegen de Russen. Veel overheden en instanties nemen verregaande maatregelen en ook in de sportwereld onderneemt men stappen. Ook de autosportwereld zit zeker niet stil.

Autosportfederatie FIA maakte deze week bekend welke maatregelen men neemt. Russische en Belarussische coureurs mogen niet meer onder hun eigen vlag uitkomen in de autosport. Wel mogen de coureurs onder neutrale vlag racen. De Britse autosportbond ging veel verder en maakte bekend dat er geen Russen mogen racen in het land. De Formule 1 verscheurde op zijn beurt de contracten met de Russische promotor waardoor de Grand Prix verleden tijd is.

Discriminatie

De maatregelen kunnen er voorzorgen dat Haas-coureur Nikita Mazepin zonder werk komt te zitten. Zijn toekomst is momenteel nog zeer onzeker. De Russische autosportfederatie (RAF) is in ieder geval des duivels. In een statement wijst de RAF naar een paragraaf in de statuten van de FIA. Daarin staat dat de FIA mensenrechten moet beschermen en discriminatie op elk vlak moet voorkomen, dus ook op basis van nationaliteit.

Politieke druk

De RAF roept in het statement de FIA ook op om een neutrale rol aan te nemen. De Russen zijn niet bepaald blij met de genomen maatregelen: "De Russische autosportfederatie denkt dat alle sportorganisaties ,dus ook de RAF en de FIA, een neutrale positie moeten innemen bij dit soort issues. We moeten ons focussen op de sportieve prestaties en dit niet laten gebruiken als een instrument voor politieke druk."