Hamilton kruipt in simulator ter voorbereiding op aankomend seizoen

Lewis Hamilton wil aankomend seizoen een gooi gaan doen naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. De Britse wereldkampioen kon deze titel vorig jaar al pakken maar hij verloor het titelgevecht op het allerlaatste moment van Max Verstappen. Het lijkt erop dat de Brit dit jaar niets aan het toeval overlaat.

In het verleden liet Hamilton vaker weten geen fan te zijn van het simulatorwerk. De zevenvoudig wereldkampioen maakte nauwelijks gebruik van de simulator in Brackley. Nu lijkt het erop dat de Brit is teruggekomen van zijn eerdere standpunt. Op social media deelt hij namelijk beelden van de simulator. De zevenvoudig wereldkampioen laat er geen gras overgroeien en maakt nu ook de nodige kilometers in de sim ter voorbereiding op het aankomende seizoen.