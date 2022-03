Capito steunt mogelijke komst Andretti: "Zeker een goede aanvulling voor F1"

Momenteel zijn er tien teams actief in de Formule 1. De interesse in de koningsklasse van de autosport is echter zeer groot en steeds vaker kloppen er geïnteresseerden op de deur. Regelmatig staan er luchtfietsers op de stoep maar de laatste tijd is de interesse steeds serieuzer geworden. Toch reageren veel huidige teams terughoudend.

Michael Andretti wil nu immers de Formule 1 betreden met zijn eigen team. De Amerikaan uit de legendarische autosportfamilie probeerde eerder al Sauber over te kopen maar dat plan mislukte op het nippertje. Nu wil Andretti de sport per 2024 betreden met een eigen team. Hij heeft al een verzoek ingediend bij de FIA en hij wil de entry fee van 200 miljoen dollar maar wat graag betalen.

Volkswagen

Veel teams reageren echter niet geheel positief op de mogelijke komst van Andretti. Bij Williams zijn ze juist wel overwegend positief. Teambaas Jost Capito sprak zich uit tegenover de internationale media: "Ik heb met Volkswagen samengewerkt met Michael in Amerika. Ze runden daar het rallycross team voor Volkswagen. Dus ik heb close met hem samengewerkt. Ik heb respect voor ze. Hij heeft goede mensen en hij zou zeker weten een goede aanvulling zijn voor de Formule 1."

Limiet

Capito zou het zelfs goed vinden als er meer teams bij komen in de koningsklasse van de autosport. Hij wil echter niet verder groeien dan het maximale aantal van 12 teams: "Het verleden heeft bewezen dat 24 auto's een goed aantal is en de Formule 1 kan het aan. Ik denk dat als je veel auto's hebt ,tot de limiet en die staat op 24, dat het beter is voor de sport."