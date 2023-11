Andretti hekelt twijfelende teams: "Ze denken dat wij hillbillies zijn"

Bij het team van Andretti hoopt men nog steeds dat ze groen licht krijgen om de Formule 1 te mogen te betreden. De Amerikaanse renstal is al zeer ver met de ontwikkeling, maar ze krijgen nog niet veel steun van de huidige renstallen. Volgens Michael Andretti denken de teams dat zijn mensen een soort hillbillies zijn.

Begin dit jaar zette autosportfederatie FIA de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen meldden zich aan, maar uiteindelijk kreeg alleen Andretti Cadillac groen licht. Als het aan de FIA ligt mag de Amerikaanse samenwerking gaan deelnemen aan de sport. Dat betekent echter nog niet dat Andretti echt mag gaan deelnemen aan de Formule 1, want de FOM moet nu de knoop doorhakken.

Michael Andretti snapt niet dat er zoveel weerstand is tegen zijn plannen. De Amerikanen krijgen niet veel steun van de huidige teams en in gesprek met Bloomberg is Andretti duidelijk: "We moeten ons realiseren waar we aan beginnen. We raken nu in een hoop politiek verzeild. Het is zoals het is, we moeten ermee dealen. Ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn, maar we gaan bewijzen dat we erbij horen. Ze denken dat wij een stel hillbillies zijn die niet weten wat we doen. Aangezien wij veel ervaring hebben in de autosport, doen we het misschien anders dan anderen. Misschien werkt het wel."